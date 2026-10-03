Ferrara elogia Mastantuono: “Sembra più affezionato alla maglia di tanti passati da qui”

Benedetto Ferrara, nel suo classico editoriale del sabato sulle pagine de La Nazione, ha parlato dei temi di attualità in casa Fiorentina nel periodo legato alla sosta per le nazionali: "Dice Franchino: "Firenze mi sta cambiando la vita". Piccolo grande Mastantuono, quasi nessuno sulle radio o in tv pronuncia il suo nome come si deve (eppure non è mica Blaszczykowsky), ma certe frasi ci addolciscono le giornate. Pensate se fosse arrivato da Madrid uno che se la tirava. Per la serie io sono io e voi non siete e via dicendo. Invece no. Umile, tosto in campo che sembra più affezionato alla maglia di tanti mezzi giocatori passati di qui. Va in Argentina e festeggia l’addio alla nazionale di Lionel Messi. C’è da giurare che si sia anche commosso, abbracciando un fenomeno vero.

Franchino, invece, deve ancora dimostrare tanto. Ma chi lo conosce è pronto a scommettere sulle sue qualità da poeta del pallone con un cuore grande così. Siamo felici che Franchino qui stia bene. Basta fargli credere che i lavori in corso siano installazioni di arte contemporanea. Un tocco di futuro nella città del rinascimento. E quando un giorno tornerà a trovarci (magari per una sfida Champions) potrà dire: Firenze è davvero una città al passo coi tempi. Ogni passo avanti ha un prezzo".