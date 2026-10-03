Mancini elogia Fagioli: "Può ricoprire il ruolo che aveva Verratti. Ha qualità e personalità"

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana di calcio, ha parlato in conferenza stampa e a Rai Sport nel post gara di Francia-Italia, partita di Nations League terminata 1-1, commentando in questo modo la buona prestazione dei suoi ed in particolare del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, alla seconda consecutiva da titolare in azzurro: "Sotto l'aspetto del palleggio e della qualità avevamo bisogno di alzare il livello. A Nicolò ho consegnato la maglia numero 10 e gli ho chiesto di giocare con tranquillità e personalità, proprio come sa fare lui. Può agire da regista e da mezzala d'impostazione, un po' come faceva Verratti nel nostro primo ciclo.

Ha tanta qualità, sa gestire la pressione e ci permette di uscire puliti dal primo palleggio. Ci vuole tempo per far crescere questi ragazzi, ma la strada è quella giusta".