Bologna, il Dall’Ara si rinnova: nuovo manto erboso e logo sotto le curve

Novità allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Secondo infatti quanto riportato dallo stesso club rossoblù attraverso il proprio sito ufficiale, il manto erboso dello stadio del Bologna è stato totalmente rinnovato. Questa la nota ufficiale con i dettagli: "Lo Stadio Renato Dall’Ara rinnova la sua immagine con un nuovo intervento che ne valorizza ulteriormente gli spazi e il legame con il Bologna e con la sua tifoseria. Nel corso di questa sosta di campionato è stato infatti realizzato un nuovo manto in erba sintetica blu che circonda il terreno di gioco, andando a ricoprire la pista di atletica. Si tratta di un’opera di erba sintetica decorativa e tecnica di altissimo livello, pensata per integrarsi con l’impianto e conferire al Dall’Ara un’identità visiva ancora più riconoscibile.

Il nuovo manto sarà già visibile lunedì sera, quando il Dall’Ara ospiterà la partita della Nazionale Italia-Turchia. L’intervento verrà poi completato con l’inserimento di due elementi che racconteranno l’identità del Club e il legame con il suo popolo. Sotto le due curve troveranno infatti spazio il logo del Bologna e il claim “We Are One”. Un nuovo segno distintivo per il Dall’Ara, che si prepara così ad accogliere il Bologna e il suo popolo con un’immagine ancora più fortemente legata ai colori e ai valori rossoblù".