Italia Under-18, ancora Croci protagonista: in gol nel 2-0 all'Arabia Saudita

Terza vittoria, in altrettanti amichevoli, per la Nazionale Under 18 in Croazia.

Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, dopo i successi contro il Cile per 2-1 sabato scorso e contro la Danimarca per 3-1 in rimonta martedì a Samobor, superano anche i pari età dell’Arabia Saudita per 2-0 a Nedelišće, grazie al calcio di rigore trasformato dall’attaccante classe 2010 della Fiorentina, Federico Croci, e al gol del difensore del Torino, Davide Gaffurini, uno dei dodici calciatori che si sono aggregati il 29 settembre. L’Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre (ore 10.30) a Samobor per affrontare l’Ungheria nell’ultimo test match in programma.