Italia Under-18, ancora Croci protagonista: in gol nel 2-0 all'Arabia Saudita
FirenzeViola.it
Terza vittoria, in altrettanti amichevoli, per la Nazionale Under 18 in Croazia.
Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, dopo i successi contro il Cile per 2-1 sabato scorso e contro la Danimarca per 3-1 in rimonta martedì a Samobor, superano anche i pari età dell’Arabia Saudita per 2-0 a Nedelišće, grazie al calcio di rigore trasformato dall’attaccante classe 2010 della Fiorentina, Federico Croci, e al gol del difensore del Torino, Davide Gaffurini, uno dei dodici calciatori che si sono aggregati il 29 settembre. L’Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre (ore 10.30) a Samobor per affrontare l’Ungheria nell’ultimo test match in programma.
Pubblicità
News
Mastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?di Luca Calamai
Le più lette
1 Mastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?
2 Gaetano Castrovilli a RFV: "Ho pensato di smettere: mio figlio mi ha dato la forza di ripartire. Firenze, sarei rimasto a vita. Ora cerco qualcuno che creda in me"
Copertina
Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
Angelo GiorgettiI primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualità
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com