Cuore Italia: contro la Francia finisce 1-1. Super Donnarumma e Bastoni

Lavori in corso, ma l'Italia c'è. E in Francia strappa un 1-1 che in pochi alla vigilia, considerando la netta differenza qualitativa tra le due nazionali, avrebbero previsto. Il merito è di Alessandro Bastoni, autore del secondo gol in pochi giorni, stavolta sfruttando al 68' una clamorosa dormita del comasco Da Cunha. In precedenza era stato Olise a firmare al 55' la perla del vantaggio direttamente su calcio di punizione.

Primo tempo con tanto possesso francese, ma è Kean a divorarsi clamorosamente la palla del vantaggio a pochi passi da Maignan. Ripresa con due gol e tanto altro: una serie quasi infinita di parate di un monumentale Donnarumma, intanto, ma anche il colpaccio sfiorato nel finale da Kean e Barella. I Blues erano già in 10 uomini per l'espulsione di Upamecano. Lunedì si torna in campo per la quarta e ultima partita del mini-ciclo di settembre e ottobre: a Bologna arriva la Turchia di Montella, già travolta dagli azzurri pochi giorni fa e in crisi completa dopo aver perso malamente anche in Belgio 3-0.