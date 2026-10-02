Dragusin, ritorno da titolare con la Romania dopo le polemiche dell’agente

Dragusin, ritorno da titolare con la Romania dopo le polemiche dell’agenteFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Radu Dragusin torna al centro della difesa della Romania. Il giocatore della Fiorentina è infatti partito titolare nella sfida di questa sera a Varsavia contro la Polonia, valida per la terza giornata di Nations League. Un rientro che arriva dopo le polemiche sollevate dal suo agente, Florin Manea, per l’esclusione dal gruppo chiamato ad affrontare la Bosnia.

Il procuratore aveva contestato la scelta del ct Gheorghe Hagi di concedere un turno di riposo al difensore insieme ad altri cinque titolari, sostenendo che, in assenza di problemi fisici, Dragusin avrebbe dovuto continuare a giocare. Questa sera il viola ritrova dunque il suo posto dall’inizio.