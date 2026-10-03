Dagli inviati Antognoni: "Fagioli può fare sia il regista che la mezzala. Vanoli ha ripreso in mano la situazione"

Giancarlo Antognoni ha parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro "Una vita da dieci", andato in scena al Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni sul tema legato alla nazionale italiana di calcio e non solo: "L'Italia sta progedendo molto bene ed è di buono auspicio per il futuro. Sicuramente ci saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Ieri abbiamo giocato contro una grande squadra come la Francia mantenendo lo stesso livello per tutti e 90 i minuti, mostrando i miglioramenti di queste due partite. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo".

Fagioli lo vede più regista o mezz'ala di regia? "È un giocatore molto bravo tecnicamente che può fare entrambi i ruoli, vede gioco. Poi chiaramente con i suoi passaggi illuminanti riesce a trovare i compagni. È eclettico e può fare entrambi i ruoli".

Il cambio in panchina può dare ulteriori segnali positivi per la Fiorentina? "Paolo lo scorso anno ha fatto bene, non era stato riconfermato ma ha ripreso in mano la situazione. Serve pazienza visti i tanti cambiamenti per pensare che questa squadra possa fare di più, i giocatori per farlo ci sono così come l'allenatore che ha dimostrato di essere all'altezza".

Su Mastantuono e i vari accostamenti: "L'ho paragonato a Baggio perché sa saltare l'uomo ed essere determinante. Rui Costa è già diverso, io l'ho solo considerato come caratteristiche come Baggio. Gli argentini in Italia poi si adatttano bene sia per l'ambiente che per le metodologie di gioco".

Atta le piace? "All'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno si sta piano piano inserendo ed è un giocatore valido. Ha grande tecnica e gol, è un centrocampista offensivo che siccome è fisicamente dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.

Cosa ne pensa invece di Oulai? "Oulai va ancora visto bene ma se è stato pagato 30 milioni deve essere bravo per forza (ride ndr.), altrimenti non costava questa cifra. L'allenatore deve decidere se lui e Fagioli possono coesistere, anche se per me possono farlo perché come detto Fagioli è eclettico".

Preferisce Beto o Pellegrino? "Beto ha fatto bene all'Udinese, così come Pellegrino a Parma. L'argentino sta dimostrando anche a Firenze di essere un goleador ma va servito nel modo giusto"