FERRANTE, Atalanta e viola avanti anni luce al Torino

© foto di Federico De Luca

Marco Ferrante, ex attaccante tra le altre del Torino, ha parlato a Tuttosport dei granata, reduci dal ko contro la Juventus: "Spero che la squadra non sia carente di leader: se perdevo un derby rimanevo a lutto per qualche giorno, non uscivo nemmeno di casa. Come Cravero, Asta e Lentini, ma anche Bruno e Policano facevano così ai loro tempi. E poi ribaltavano lo spogliatoio. Spero che Juric si affidi a dei leader che abbiano il carisma per cambiare la musica. Atalanta e Fiorentina sembrano avanti luce su tutto rispetto al Toro: perché? Non può andare bene così".