FELTRI, Vlahovic ok ma perché ACF lasciò Muriel?

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, tifoso viola e, da bergamasco, dell'Atalanta ha parlato della sfida di domenica: "Mi disturba quando si gioca tra Fiorentina e Atalanta ma con il pareggio mi metterei l'anima in pace. Mi dispiace vedere la Fiorentina non nella parte sinistra della classifica, vorrei che raccogliesse dei punti per riavvicinarsi a livelli più consoni. Come è nata la mia passione per i viola? A 4-5 anni ero appassionato di calcio ma c'era il grande Toro e simpatizzavo per lui, quando mi dissero della tragedia ho pianto a dirotto. Poi vidi un Atalanta-Fiorentina in cui ci fu un bel gesto di fair play di Montuori e da allora diventai tifoso della Fiorentina. Dal punto di vista della mia sensibilità credo di capire Prandelli, che attraversa inconsapevole depressione e tutta la vita si trasforma, gli auguro di guarire presto e continuare a fare il suo mestiere che ha fatto sempre bene. La Fiorentina ha una tradizione più importante dell'Atalanta che è diventata quello che è grazie a Percassi che è stato un ex giocatore prima di dedicarsi all'azienda di famiglia, facendola rendere moltissimo. Da imprenditore di alto profilo ha trasmesso la sua esperienza al calcio, facendo funzionare la squadra al di là della scelta di un allenatore come Gasperini. E' una squadra che dà spettacolo, non molla mai ma sono dispiaciuto perché vorrei vedere la Fiorentina appaiata. Io sconsigliavo i Della Valle di vendere e di ascoltare i tifosi che contestavano, vanno ascoltati non pochi ma la piazza. Commisso? Non ho niente contro gli americani ma vorrei che il calcio italiano fosse gestito da noi e spero che ci possiamo riprendere anche senza gli americani che poi non mi stanno simpaticissimi. Anche al Milan, l'ultima stagione forte c'è stata con Berlusconi. Non c'è sintonia per me tra imprenditori cinesi per esempio e noi. Stadi aperti? Abbiamo sbagliato metodo e anche nel calcio non ammettendo neanche 5mila persone stiamo svilendo il calcio. Vlahovic? Bravissimo, mi piace molto ma perché due anni si è privata di Muriel? E' un giocatore straordinario anche se mi dicono che abbia il vizietto del cibo ma a Bergamo viene controllato essendo piccola