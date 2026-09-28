Fatta per Gilardino al Parma. Per Sky stasera l'allenatore è atteso in città

Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex attaccante ha raggiunto l'accordo con il club emiliano e si prepara a iniziare una nuova esperienza in Serie A. Gilardino è già al lavoro per completare la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Pisa, società con la quale aveva iniziato la scorsa stagione prima dell'esonero.

Una volta sistemati gli ultimi aspetti burocratici con il club toscano, il tecnico potrà concentrarsi sulla sua nuova avventura sulla panchina del Parma. Gilardino è atteso in città già in serata, dove inizierà a prendere contatto con l'ambiente e con la squadra. Per lui si tratta del ritorno in Serie A da allenatore dopo l'ultima esperienza con il Pisa: l'ultima presenza nel massimo campionato risale infatti al 31 gennaio 2026, quando i nerazzurri furono sconfitti per 3-1 dal Sassuolo.