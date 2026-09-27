Ballerini, presidente Signa: "Match con la Fiorentina coronamento di un sogno"

Per Andrea Ballerini, presidente del Signa, l’amichevole con la Fiorentina ha avuto un significato speciale. Ai canali ufficiali del club viola ha raccontato l’emozione di vedere in campo le due squadre a cui è più legato: "Oggi c’erano le due squadre del mio cuore. La Fiorentina è da sempre la mia passione. Da ragazzo di paese ho avuto l’opportunità di diventare direttore del Signa: questa giornata è il coronamento di un sogno"

Ballerini ha poi spiegato come è nata l’iniziativa: "Ne avevo parlato con Joe Barone, anche se non molto. Dopo la sua scomparsa ho continuato a parlarne con Ferrari, che si è mostrato subito disponibile. Alla fine ce l’abbiamo fatta". A rendere ancora più significativa la sfida è la storia dei due club: "È difficile vedere due squadre ancora presenti sul territorio dopo cent’anni. Il Signa ne ha addirittura 112: spesso le società non riescono ad andare avanti e scompaiono".