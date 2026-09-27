Tonali non cerca alibi: "Col Belgio abbiamo meritato di perdere. Ora reagiamo"

La prima uscita del Mancini bis si è chiusa con un passo falso per l'Italia: venerdì 25 settembre la Nazionale azzurra ha infatti perso 2-0 in casa contro il Belgio, all’esordio in Nations League. L'Italia avrà però subito l’occasione di reagire: domani, lunedì 28 settembre, affronterà infatti la Turchia. Alla vigilia del match Sandro Tonali - centrocampista del Tottenham - è tornato sulla sconfitta senza cercare attenuanti: "Tanti sono rimasti delusi, ma bisogna accettare tutto il post partita, dai fischi alla nostra delusione. Abbiamo giocato male e meritato di perdere. Abbiamo la fortuna di giocare dopo tre giorni e dobbiamo subito reagire.

Il gruppo è sano e giovane. Non abbiamo la stella che ti cambia la partita. Dobbiamo stare tanto tempo insieme e lavorare per diventare gruppo. Credo che con il tempo le nostre qualità usciranno".