"Grande talento, grande aspettativa". Repubblica traccia il percorso di Atta

Da grande talento derivano grandi aspettative, e proprio per questo Arthur Atta è forse il giocatore della Fiorentina dal quale Firenze si attendeva qualcosa in più in questo avvio di stagione. Arrivato dall’Udinese per un’operazione che, tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita, può sfiorare i 40 milioni di euro, il classe 2003 non è ancora riuscito a ripetere le prestazioni offerte in Friuli. La sua situazione, però, non preoccupa il club: Atta resta considerato un talento importante e uno dei possibili perni della Fiorentina del futuro. A condizionarne l’inserimento sono stati anche alcuni problemi fisici, che gli hanno impedito di trovare continuità e brillantezza.

Proprio per questo la sosta arriva nel momento giusto, scrive stamani la Repubblica (Firenze). Atta sta seguendo al Viola Park un programma personalizzato per recuperare la migliore condizione atletica e ieri non è stato utilizzato nell’amichevole contro il Signa, vinta 9-0, proprio per proseguire il lavoro previsto. L’obiettivo di Vanoli e della società è quello di restituirlo al campionato “pronto e tirato a lucido” in vista della sfida contro il Genoa. Da Firenze arrivano intanto segnali incoraggianti: il centrocampista è descritto in crescita sul piano dell’intensità atletica.