FASCETTI, Prandelli? Ha una mannaia sulla testa

Eugenio Fascetti, ex tecnico della Fiorentina, ha parlato così in merito alla situazione attuale in casa viola: “Prandelli stanco? È la prima volta che un allenatore ha il coraggio di dire la verità. Allenare la Fiorentina è come avere una mannaia sulla testa. Avesse perso a Benevento sarebbe stato un vero dramma. Ho molta stima nei suoi confronti. È un ottimo allenatore che non pensava di avere queste difficoltà a Firenze. Anche sabato ha avuto quei venti minuti di assenza e se il Benevento avesse avuto una buona punta la partita si riapriva. La Fiorentina ha giocatori esperti e non può permettersi certi cali su un tre a zero. Mi sarebbe piaciuto allenare a Firenze perché è stimolante per un tecnico toscano”.