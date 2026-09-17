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Fagioli è "un uomo nuovo": le foto con il taglio di capelli
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Nicolò Fagioli mostra sui social la sua nuova "acconciatura" con il messaggio "New guy (uomo nuovo, ndr)". Con due immagini pubblicate sul proprio profilo, il centrocampista celebra il buon momento con un nuovo taglio di capelli ritratto su una golf car del Viola Park e un espressione compiaciuta.
Il "nuovo Fagioli" si allena per essere di nuovo al centro del campo contro il Napoli nella prossima partita dei viola in programma domenica alle ore 12:30. Queste le foto pubblicate dal calciatore, che hanno subito riscosso parecchio successo nei commenti Instagram:
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