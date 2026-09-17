Inizia l'Europa League della Juve. Alle 21 allo Stadium col Nec: le formazioni
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Dopo il passo falso incassato nei minuti conclusivi contro il Sassuolo, la Juventus proietta subito la testa sull'esordio stagionale in Europa League. Questa sera alle ore 21:00, all'Allianz Stadium a Torino, i bianconeri affronteranno gli olandesi del NEC guidato da Dick Schreuder, reduce da una cavalcata storica chiusa al terzo posto nell'ultima Eredivisie. Di seguito le formazioni ufficiali.
JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.
NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen. All. Schreuder.
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