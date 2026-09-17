Inizia l'Europa League della Juve. Alle 21 allo Stadium col Nec: le formazioni

Inizia l'Europa League della Juve. Alle 21 allo Stadium col Nec: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Dopo il passo falso incassato nei minuti conclusivi contro il Sassuolo, la Juventus proietta subito la testa sull'esordio stagionale in Europa League. Questa sera alle ore 21:00, all'Allianz Stadium a Torino, i bianconeri affronteranno gli olandesi del NEC guidato da Dick Schreuder, reduce da una cavalcata storica chiusa al terzo posto nell'ultima Eredivisie. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen. All. Schreuder.