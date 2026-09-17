Fiorentina-Signa, 100 anni dopo torna la sfida: appuntamento il 27/09 al Viola Park

Fiorentina-Signa, 100 anni dopo torna la sfida: appuntamento il 27/09 al Viola ParkFirenzeViola.it
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di Redazione FV

A cento anni di distanza dalla prima partita disputata nella storia della Fiorentina, tornerà la sfida contro il Signa 1914. L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre alle ore 11:00 al Rocco B. Commisso Viola Park. Questo il messaggio condiviso dal Signa sui propri profili social per annunciare i dettagli dell'evento: "Cent’anni di storia, un legame che non si cancella. Nel settembre del 1926 andava in scena la primissima partita della storia della Fiorentina contro il Signa.

Un secolo dopo, quell’incontro leggendario torna a vivere sul campo. Un appuntamento con le radici del nostro calcio. Scriviamo insieme un’altra pagina di questa storia. Vi aspettiamo!".