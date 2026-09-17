"Fiorentina… 100 anni di passione": al Castello dell’Acciaiolo il racconto di un secolo viola

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Si terrà giovedì 17 settembre alle ore 21, presso il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, l’incontro “Fiorentina… 100 anni di passione (1926-2026)”, primo appuntamento di un ciclo di cinque eventi dedicati al centenario del club viola. La serata vedrà la partecipazione di Massimo Cervelli del Museo Viola, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso cento anni di storia della Fiorentina, intrecciando calcio, cultura, identità cittadina e passione sportiva.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Viola Club Accademia di Scandicci e il Viola Club di Vingone e rientra nel programma di appuntamenti promossi per celebrare lo storico traguardo dei cento anni della società gigliata. Un’occasione per ripercorrere personaggi, immagini e momenti che hanno alimentato il legame indissolubile tra Firenze e i colori viola.