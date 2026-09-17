Dagli inviati È tornato Paolo Vanoli, quanta fiducia nel tecnico? Le opinioni dei tifosi viola

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A poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa, Firenzeviola.it è andata davanti allo stadio Artemio Franchi per raccogliere le opinioni dei tifosi viola. Abbiamo chiesto loro cosa pensassero del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina e quali fossero le loro aspettative. Tra i sostenitori non sono mancate opinioni diverse: c’è chi ha accolto con fiducia il ritorno dell’allenatore e chi, invece, mantiene ancora qualche perplessità. Abbiamo inoltre chiesto quali siano, secondo loro, gli obiettivi che la Fiorentina dovrebbe porsi in questa stagione. I tifosi hanno così espresso il loro punto di vista, tra speranze, aspettative e desiderio di vedere la Fiorentina protagonista.

Ecco il video con le interviste realizzate ai tifosi viola: