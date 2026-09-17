Fenucci spiega la scelta di Palladino: "Mai fatto un triennale a un tecnico"

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Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino andata in scena oggi a Bologna per presentare il nuovo allenatore, l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha parlato anche della scelta ricaduta sull'ex tecnico della Fiorentina per il dopo Tedesco: "Né io né Sartori, che abbiamo grande esperienza, abbiamo mai agito così in fretta ma lo ritenevamo opportuno. Ci sono tutte le condizioni per far bene, siamo entusiasti di accogliere Palladino e gli daremo tutto il supporto necessario in questa nuova avventura. Se avessimo atteso per fare un cambio forse avremmo perso l'opportunità di avere Palladino, con il quale siamo sempre rimasti in contatto in questi anni. Dunque abbiamo accelerato la decisione perché c'era la possibilità di portare Raffaele con noi e conosciamo le sue qualità.

È la prima volta che lui firma un triennale ed è la prima volta che noi offriamo un triennale ad un allenatore. La fiducia è massima".