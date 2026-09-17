Festa bianco-rossa al Viola Park. Le immagini con i Commisso e Vanoli

Festa bianco-rossa al Viola Park. Le immagini con i Commisso e VanoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Immagini suggestive pubblicate dal profilo social della Fiorentina con il Viola Park e lo sfondo di Firenze. Il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine hanno partecipato - assieme a mister Vanoli - ad una festa a tema bianco e rosso, i colori della città capoluogo.

Lo mostra un video che riprende i presenti disposti a "V", da una parte rossi e dall'altra bianca. E al centro i Commisso abbracciati a Vanoli, ecco il video: