Juventus a valanga sul NEC: Nico Gonzalez mattatore in Europa League
Tutto facile per la Juventus che si sbarazza del NEC (Nijmegen Eendracht Combinatie) già nei primi 45 minuti della partita valida per il primo turno di Europa League, per poi mettere in cassaforte la sfida nella seconda frazione. Mattatore della sfida contro il club olandese è stato Nicolas Gonzalez, ex Fiorentina, capace di segnare il primo gol (su errore in uscita del portiere avversario) e poi propiziare il rigore del 3-0 realizzato da Woltemade. Nel mezzo un siluro di Alajbegovic capace di infilarsi all'angolino e portare così al talento bosniaco il primo gol con la maglia bianconera.
Chiudono definitivamente la contesa le reti di Celik e Kolo Muani nel finale per il 5-0. Subito tre punti dunque nel cammino della squadra di Spalletti in Europa, iniziato al meglio contro un avversario che allo Stadium ha mostrato tutti i suoi limiti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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