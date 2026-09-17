Italia Under 18, il CT Franceschini chiama Croci per quattro amichevoli

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La Nazionale italiana Under 18 è pronta a tornare in campo dopo i Giochi del Mediterraneo. Gli Azzurrini saranno impegnati in Croazia in quattro amichevoli internazionali in programma tra il 26 settembre e il 5 ottobre. Il primo appuntamento vedrà l’Italia affrontare il Cile sabato 26 settembre alle 12.30 a Samobor, dove martedì 29 e sempre alle 12.30, gli Azzurrini sfideranno la Danimarca. Successivamente la squadra si sposterà a Nedelišće, dove venerdì 2 ottobre alle 16 affronterà l’Arabia Saudita. L’ultimo test è invece fissato per lunedì 5 ottobre alle 10.30 a Samobor contro l’Ungheria.

Per questi quattro impegni il ct Daniele Franceschini ha chiamato 34 calciatori. Quasi tutti sono classe 2009, con tre eccezioni nate nel 2010: il difensore della Roma Lorenzo Dattilo, il centrocampista dell’Atalanta Francesco Olivieri e l’attaccante della Fiorentina Federico Croci, che avrà dunque l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia azzurra. Questo l'elenco completo:

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter)**, Mattia Sonzogni (Atalanta)*;

Difensori: Matteo Albini (Como)*, Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli)**, Lorenzo Dattilo (Roma)**, Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma)*, Andrea Donato (Inter)*, Edoardo Evangelista (Inter)**, Davide Gaffurini (Torino)**, Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus)*, Giacomo Strata (Roma)**, Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Francesco Ballarin (Roma)**, Edoardo Biondini (Empoli), Riccardo Cassano (Como), Tito Maria Fabbri (Modena)**, Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma)*, Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta)*,

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona)*, Thomas Corigliano (Juventus)*, Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio)*, Thomas Matarrese (Inter)**, Alan Orlandi (Empoli)**, Diego Perillo (Atalanta)*, Mateo Santa Maria (Juventus)**, Achille Tigano (Como)**.

*a disposizione dal 21 al 29 settembre.

**a disposizione dal 29 settembre al 5 ottobre.