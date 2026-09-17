FirenzeViola Al Viola Park grigliata di gruppo in modalità low profile: Napoli già nella testa

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Mastantuono e Pellegrino mantengono la promessa, ma senza festeggiamenti: pranzo informale per squadra e staff, tra convivialità e concentrazione

Dalla promessa fatta negli spogliatoi del Penzo all’asado servito al Viola Park. Oggi, a partire dalle 14 circa, Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino hanno offerto la grigliata annunciata dopo la vittoria di Venezia, nella quale erano stati protagonisti con una tripletta e un gol. Al termine dell’allenamento, calciatori e staff tecnico si sono ritrovati nella sala mensa del centro sportivo: la pioggia ha infatti impedito di organizzare il pranzo all’aperto. Tutto si è svolto alla spicciolata e in un clima estremamente informale, senza ospiti esterni (non erano presenti né le famiglie dei calciatori né i dirigenti) o cerimonie.

Il Napoli resta il primo pensiero

Più che una festa, è stata un’occasione per stare insieme e consolidare l’unità dello spogliatoio. Nessuna celebrazione per le vittorie contro Venezia e Pisa: a due giorni dall’incrocio con il Napoli, la concentrazione deve rimanere alta. L’asado ha regalato qualche ora di convivialità, mantenendo però un profilo volutamente basso. Carne argentina, sorrisi e conversazioni tra compagni, prima di tornare con la testa al campo. Paolo Vanoli vuole alimentare lo spirito del gruppo, ma sa che il banco di prova contro gli azzurri richiederà ben altro tipo di fame.

Rileggi la notizia data oggi in anteprima da Firenzeviola.it: L’asado della rinascita: la Fiorentina si ritrova a tavola aspettando il Napoli