Guinea-Bissau, Beto convocato per le sfide contro Tanzania e Nigeria
La Guinea-Bissau ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati dal commissario tecnico Emiliano Té per i prossimi due impegni validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Tra i calciatori selezionati figura anche Norberto Beto, centravanti della Fiorentina, pronto dunque a lasciare temporaneamente il Viola Park per raggiungere la propria Nazionale.
La Guinea-Bissau sarà impegnata il 25 settembre alle ore 15 sul campo della Tanzania, mentre il secondo appuntamento è in programma il 29 settembre alle ore 18, in casa contro la Nigeria. Due sfide importanti nel cammino verso la fase finale della competizione continentale. Di seguito la lista completa dei convocati:
This is the final list for Guinea-Bissau 🇬🇼 for AFCON Qualifying!— The International Window (@windowintlpod) September 17, 2026
There were 15 new callups in the prelim squad... only one of them is here.
🆕 Dânio Djassi (Portimonense 🇵🇹)
On paper, this is a pretty decent side. Matches with 🇹🇿🇳🇬. pic.twitter.com/b3TzgiX2qU
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati