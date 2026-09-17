Guinea-Bissau, Beto convocato per le sfide contro Tanzania e Nigeria

Guinea-Bissau, Beto convocato per le sfide contro Tanzania e NigeriaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Guinea-Bissau ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati dal commissario tecnico Emiliano Té per i prossimi due impegni validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Tra i calciatori selezionati figura anche Norberto Beto, centravanti della Fiorentina, pronto dunque a lasciare temporaneamente il Viola Park per raggiungere la propria Nazionale.

La Guinea-Bissau sarà impegnata il 25 settembre alle ore 15 sul campo della Tanzania, mentre il secondo appuntamento è in programma il 29 settembre alle ore 18, in casa contro la Nigeria. Due sfide importanti nel cammino verso la fase finale della competizione continentale. Di seguito la lista completa dei convocati: