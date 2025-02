Fagioli si presenta: "Ringrazio la società per la fiducia: carico per grandi traguardi"

Nicolò Fagioli sul suo account Instagram ha pubblicato la sua prima foto in maglia viola. Con queste parole scritte si presente al popolo viola: "Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio per la fiducia la società e sono carico per raggiungere grandi traguardi". Qui sotto il post.