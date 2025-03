Social Fagioli, giornata libera trascorsa in relax al mare a Forte dei Marmi

Giornata di riposo oggi per la Fiorentina che domani riprenderà il lavoro sul campo al Viola Park in vista della ripresa del campionato domenica 30 marzo con il match del Franchi contro l'Atalanta. Day-off che Nicolò Fagioli, protagonista con due assist e tante belle giocate contro la Juventus, ha deciso di passare in relax al mare a Forte Dei Marmi in Versilia. Di seguito la storia Instagram pubblicata dall'ex centrocampista della Juventus: