FACCENDA, Difesa viola? Manca comunicazione o...

L'ex giocatore viola Mario Faccenda ha parlato di Fiorentina. Ecco le sue parole, partendo dal suo ruolo di osservatore già per l'Atalanta: "Segnalai Kessie in un torneo under 20 in Africa e altri giovani, segnalai anche Chiesa che giocava negli Allievi ma poi non si fece. Anche a Sassuolo, anche se non ci sono più, ha lavorato sui giovani. Differenza con i video moderni? A livello internazionale è importante poi però la società deve mandarti a vederli dal vivo perché a volte gli agenti accelerano le immagini. I video ti aiutare a programmare anche i viaggi in Sudamerica o dove sia. I giocatori più ne segnali e meglio eh, certo capita di sbagliarli perché giovani che poi salgono in prima squadra non sempre riescono ad adattarsi o adattarsi, soprattutto gli stranieri vanno visti più volte. Io alla Fiorentina? Una volta con Poggi andavano di moda gli ex viola ma ora siamo in tanti non possiamo lavorare tutti nella Fiorentina".

Lotta salvezza per la Fiorentina finita? "Guardando la classifica siamo a 7 punti, perché il Torino deve recuperare due partite, perciò mai abbassare la guardia anche se il Benevento ha dato tranquillità. Ma i giocatori non si devono rilassare troppo, nonostante i complimenti della settimana, però proprio questo può essere il motivo della non continuità, facciamo sempre su e giù, bisognerebbe invece avere continuità, salvarci velocemente e iniziare a lavorare per il futuro".

Quarta e difesa? "Quando arriva un giocatore dal Sudamerica bisogna dargli dei mesi per adattarsi. Lui è partito così così ora sta uscendo fuori il suo valore. La difesa però traballa, non so se non si parlano perché singolarmente sono bravi. E' mancanza di comunicazione o concentrazione visto che spesso i gol arrivano nel finale"