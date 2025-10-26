Fabbian prima di Fiorentina-Bologna: "Pensiamo solo ad oggi: vogliamo fare bene"
Prima del match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze ad intervenire ai microfoni di Dazn per i felsinei è stato il trequartista Giovanni Fabbian che prende il post di Vincenzo Italiano ancora convalescente dopo la polmonite accusata nei giorni scorsi. Queste le sue parole:
Questo Bologna cambia spesso. Quanto questo aspetto vi stimola? “Credo che ogni giocatore debba essere pronto quando il Mister ci chiama in causa. Siamo un gruppo di ragazzi che lavora sempre al massimo e cerchiamo sempre di dare il meglio".
Si parla poco di questo Bologna, meglio così? “A noi interessa solo fare bene in campo. Restiamo concentrati e pensiamo alla gara di oggi”.
