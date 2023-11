EX VIOLA, M. Alonso può lasciare il Barça già a gennaio

Fonte: Marca

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Non un periodo esaltante per l'ex Fiorentina, Marcos Alonso. Il difensore ha raccolto solo 299 minuti a Barcellona e potrebbe valutare una nuova destinazione già a gennaio, o quasi certamente in estate. In Spagna si parla di un suo possibile approdo all'Atletico Madrid, anche se il terzino valuterebbe più volentieri soluzioni estere.