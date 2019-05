EX VIOLA, Lo Stoccarda di Mario Gomez retrocede

Brutta serata per un'ex conoscenza viola. Si tratta dell'attaccante Mario Gomez, che con il suo Stoccarda - terzultimo - ha perso lo spareggio decisivo per la permanenza in Bundesliga contro l'Union Berlino: il classe '85 è dunque retrocesso in Zweite Bundeslinga. Entrato nel secondo tempo, Gomez non è riuscito ad incidere sull'andamento della gara e dovrà, così, ripartire dalla seconda categoria tedesca.