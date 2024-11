EX VIOLA, Fra i rimpianti Milenkovic e Bianco, non gli altri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione si sofferma sul rendimento attuale degli ex giocatori della Fiorentina più recenti. Gli unici che possono essere considerati “rimpianti” - si legge - sono: Igor, che al Brighton in questo biennio è diventato un leader insostituibile, Milenkovic, tra le rivelazioni della Premier al Nottingham Forest, e Bianco, sempre più centrale nel Monza di Nesta. Le prestazioni degli altri, come Brekalo, Bonaventura, Duncan, Barak e Nzola, sono da considerarsi senza infamia e senza lode.