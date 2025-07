Ex viola, Folorunsho sempre più vicino al Cagliari. TMW: "Prestito con obbligo"

Michael Folorunsho è sempre più vicino al Cagliari. Come riporta TuttoMercatoWeb.com l'ex centrocampista viola può trasferirsi in Sardegna attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla permanenza in Serie A del Cagliari, sull'onda di quanto fatto con Gaetano. Valutazione totale nove milioni di euro. Nei prossimi giorni ci può essere già l'affondo decisivo.