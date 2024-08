EX OBIETTIVI, Viti: "Due anni duri ma niente rimpianti"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Viti, difensore dell'Empoli nonché ex obiettivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il suo ritorno in azzurro. Il giocatore ha iniziato parlando della trattativa che lo ha riportato in Toscana: "Questa per me è casa, lo è sempre stata e man mano negli anni lo è sempre di più. Appena ho saputo che c'era la possibilità di tornare o fatto l'impossibile per firmare, l'ho voluto fortemente e sono sempre più convinto di questa decisione. Sono qui con grande gioia".

Che gruppo ha trovato? Che Mattia Viti ritroveremo?

"Il gruppo è cambiato ma è come se qui ci fosse una sorta di magia. Cambiano i giocatori ma l'atmosfera rimane sempre quella, come se due anni non fossero passati. Siamo un gruppo molto giovane, con tanta voglia. Dovremo lavorare ma i presupposti ci sono tutti per fare una grande annata. Io sono cresciuto, sono stati due anni duri, ma non rimpiango niente. Torno con consapevolezze diverse".