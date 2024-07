EX OBIETTIVI, Visite fatte per Viti, raggiunge l'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Viti, ex difensore del Sassuolo già nel mirino della Fiorentina ai tempi in cui l'Empoli lo cedette poi al Nizza, torna nel club di Fabrizio Corsi che ha sempre ammesso di averlo ceduto troppo frettolosamente, quando non era ancora pronto a spiccare il volo. Nella mattinata di oggi Viti si è sottoposto alle visite mediche con l'Empoli, l'ultimo passaggio prima di apporre la firma sul contratto che lo vedrà in Toscana almeno per la prossima stagionevisto che dal Nizza arriva in prestito con diritto di riscatto, fissato alla cifra di 7 milioni di euro. Il giocatore raggiungerà l'Empoli in ritiro.