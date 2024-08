EX OBIETTIVI, Per Ngonge adesso la Lazio fa sul serio

FirenzeViola.it

Ngonge, ex obiettivo di mercato invernale della Fiorentina, su cui il club viola aveva tentato un nuovo approccio pochi giorni fa, potrebbe, come riporta Tuttomercatoweb.com, abbandonare la causa partenopea per trasferirsi alla Lazio durante questa estate.

La squadra allenata da Baroni, che lo aveva già guidato per sei mesi a Verona, sta studiando la formula per garantirsi l’attaccante in uscita dal Napoli, ora ulteriormente chiuso dall’arrivo di David Neres. Lotito potrebbe offrire un milione di euro per un prestito oneroso, proposta che il Napoli accetterebbe, ma resta da capire a quanto ammonterà la cifra del riscatto. I biancocelesti valutano Ngonge 18 milioni di euro, bonus inclusi, e stanno valutando una formula con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tra i club interessati, dopo il defilarsi della Fiorentina, c’è anche il Bologna, che osserva da vicino la trattativa dopo aver perso Cambiaghi per infortunio.