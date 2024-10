EX OBIETTIVI, Per Johnny Cardoso ci riprova il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe considerando di riaprire la pista per Johnny Cardoso, un vecchio obiettivo della Fiorentina. Il centrocampista, attualmente al Betis Siviglia, è valutato circa 20 milioni di euro. In passato, il Milan aveva già fatto un tentativo per acquistarlo, ma alla fine ha optato per Fofana. Cardoso, statunitense con passaporto italiano, non occuperebbe la casella riservata agli extracomunitari, rendendo il suo trasferimento in Italia più semplice. Il Diavolo starebbe quindi cercando di negoziare il prezzo, proponendo una base di partenza di 15 milioni di euro.