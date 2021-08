EX OBIETTIVI, Fares ha detto sì al Genoa: l'accordo

Il Genoa si muove per rinforzare la squadra è oggi ha incassato il sì di Momo Fares, terzino in uscita dalla Lazio, nel corso dell'incontro andato in scena questo pomeriggio. Il giocatore algerino ha dato il suo assenso al trasferimento nel club di patron Preziosi e ora attende che le due società definiscano i dettagli del trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Accordo raggiunto col giocatore sulla base di un contratto di un anno più altri 3 in caso di riscatto e opzione per la quinta stagione. A riportarlo è TMW.