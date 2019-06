EUROPEO U21, La finale sarà Germania-Spagna

Bella e innamorata di sé stesso. Ma vincente: la Spagna Under 21 di De la Fuente passeggia sui pari età della Francia, dopo un avvio di gara complicato, e conquista la finale di Udine. Domenica alle 20.30 i giovani iberici affronteranno la Germania, nell’atto finale dell’Europeo di categoria, in Italia ma senza l’Italia. Al Mapei Stadium, è la Francia a passare subito in vantaggio su calcio di rigore. Poi però è solo Spagna: fraseggi fitti e continui, undici giocatori che sanno trattare la palla e avvolgono gli avversari in una morsa implacabile. All’intervallo, il risultato è già invertito: 2-1 per la Spagna, a segno Roca e Oyarzabal, anche lui su rigore. Nella ripresa, il colpo del KO è subito servito: al 47’ Olmo segna e la Spagna mette in chiaro che non c’è storia. Sono più forti, si sapeva, e lo ribadiscono con una prestazione sontuosa, arricchita dal poker finale di Mayoral, il centravanti che è mancato per un’ora senza che la sua assenza si sentisse, rimpiazzato dal falso nuove Oyarzabal. Dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro gli azzurrini, la Spagna non ha più sbagliato un colpo. E dopo la prestazione di stasera, anche al cospetto della temibile Germania, è difficile non considerare le Furiette Rosse favorite per alzare il trofeo.