Europa League, Ranieri: "Roma senza paura, non penso al vantaggio"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Io dico che dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, senza pensare al vantaggio. Se entriamo con il pensiero che possiamo anche pareggiare, poi perdiamo. Attacchiamo in undici, difendiamo in undici". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Athletic in Europa League. A chi gli chiede se la gara di domani sarà un bivio della stagione ha risposto: "Lo sapremo solo vivendo. Ai ragazzi chiedo sempre di cancellare la partita precedente a prescinder dal risultato. Quanto fatto è acqua passata, pensiamo a domani.

Finita quella ho già tutti i video del Cagliari. Non mi interessa se questo è il bivio della stagione". Parlando della partita, invece, Ranieri ha aggiunto che "ognuna è diversa", per questo "dovremo essere bravi a fare il nostro gioco senza paura". Poi ha concluso: "L'allenatore bravo è quello che fa meno danni, la nostra forza sono i giocatori e io ho la fortuna che mi seguono e sono bravi. Se sbaglio sanno che lo faccio in buona fede. Avere poi cinque giocatori che non cominciano titolari anche se lo meriterebbero è una fortuna". (ANSA).