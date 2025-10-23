Europa League, le formazioni di Steaua Bucarest-Bologna
Alle 18.45 a Bucarest il Bologna giocherà la terza partita della League Phase di Europa League, contro lo Steaua. In panchina non ci sarà Vincenzo Italiano che, pur in ripresa, è stato bloccato a Bologna, in ospedale, da una polmonite, ma a guidare i rossoblù sarà Daniel Niccoli (suo vice già alla Fiorentina). Il Bologna cerca la prima vittoria dopo la sconfitta in casa dell'Aston Villa e il pari con il Friburgo. Ecco le formazioni ufficiali:
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhasson, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam. Allenatore: Charalambous
A disposizione: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Popescu
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Niccolini.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian.
