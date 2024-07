EURO24, Spagna in semifinale. Kroos saluta il calcio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Era stata presentata come "la finale anticipata", giocata tra i padroni di casa e la squadra che fin qui ha fatto vedere il miglior calcio, e c'è da dire che non ha deluso le attese. Non sono bastati 90 minuti di grande ritmo, intensità, giocate e anche qualche intervento al limite. Sono serviti i supplementari alla Spagna per avere l'ultima parola sulla Germania, accedere alla semifinale di Euro24 e far calare il sipario sulla leggendaria carriera di Toni Kroos. Dopo un primo tempo particolarmente ruvido, che perde Pedri dopo neanche otto minuti, nella ripresa è Dani Olmo - subentrato proprio al posto del canterano del Barcellona - a sbloccare il risultato grazie ad un bel destro raso terra che trafigge Neuer su assist di Yamal. La Germania sul finale tenta in tutti i modi di trovare il pareggio e ci va vicinissima prima con Andrich e poi con Fullkrug, schermati rispettivamente da Unai Simon e dal palo.

Ma quando la partita si avviava verso la conclusione ci ha pensato Florian Wirtz, al 89', a far esplodere di gioia la MHP Arena di Stoccarda. Nei supplementari la Germania va più volte vicina al vantaggio, ancora con Wirtz e Fullkrug. Restano anche diversi dubbi per una respinta di mano di Cucurella sul tiro di Musiala che l'arbitro Taylor non sanziona con il penalty. Alla fine, quando sembrava che dovesse essere la lotteria dei rigori a sancire la vincitrice, il colpo di testa di Merino al 119' gela il pubblico di fede tedesca e manda in paradiso le Furie Rosse.