EURO2024, Arriva la squalifica per Demiral: salta i quarti

Niente quarti di finale (e ipoteticamente non solo) per Merih Demiral. Il suo 'saluto del lupo' mostrato come esultanza dopo la doppietta all'Austria negli ottavi di Euro2024 costa caro: come riportato da Sky Sport, il difensore della Turchia verrà squalificato per 2 giornate per il gesto antisemita utilizzato per festeggiare i due gol. La ragione di tale squalifica è la "violazione delle regole della condotta sportiva".

L'esultanza incriminata è stata la seguente: due corna alzate al cielo che ricordano il muso di un lupo (gesto comunemente associato al movimento politico di estrema destra turco e antisemita dei “Lupi Grigi”). Per via di questa esultanza, l'ex difensore di Sassuolo, Juventus e Atalanta non potrà prendere parte alla sfida contro l'Olanda in programma domani e valida per i quarti di finale di Euro 2024 (oltre alla sfida successiva che dovrà disputare la Turchia).