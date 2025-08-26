Euro U21, in vendita i biglietti per Italia-Montenegro con il debutto di Silvio Baldini ct
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - In vendita da oggi i biglietti per Italia-Montenegro, match qualificazione agli Europei Under 21 in programma venerdì 5 settembre alle 18.15, allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia. Si tratta della partita inaugurale degli azzurrini sulla strada per conquistare il pass all'Europeo di categoria in programma in Albania e Serbia nel 2027. Il nuovo cammino targato Silvio Baldini inizierà quindi in casa, mentre il 9 settembre è in programma la sfida in Macedonia del Nord (nel Gruppo E anche Armenia, Polonia e Svezia). I tagliandi per la partita sono disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. (ANSA).
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaVictor Lindelof, qualità e leadership. Occhio però agli infortuni e a un difetto sottolineato da Mourinho
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
