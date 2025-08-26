Ufficiale

Il Sassuolo riporta in Serie A Nemanja Matic: contratto fino al 2026 con rinnovo

Il Sassuolo riporta in Serie A Nemanja Matic: contratto fino al 2026 con rinnovoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:59News
di Redazione FV

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali". Questo il comunicato con cui il club neroverde annuncia l'arrivo del centrocampista ex Manchester United e Roma (tra le altre), oggi 37enne, reduce dall'avventura col il Lione con cui ha risolto il contratto lo scorso 14 agosto.
 