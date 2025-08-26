Il Pisa si è assicurato Calvin Stengs, TMW: "Nel 2024 lo trattò la Fiorentina"

Il Pisa si è assicurato Calvin Stengs, TMW: "Nel 2024 lo trattò la Fiorentina"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Il Pisa si è assicurato Calvin Stengs, laterale offensivo olandese che è stato strappato al Feyenoord in prestito con diritto di riscatto per 5-6 milioni di euro. Come ricorda TMW a gennaio del 2024 lo trattò la Fiorentina: il club gigliato cercava un esterno offensivo, valutò anche Jan-Niklas Beste e Cyril Ngonge per sostituire l'infortunato Nico Gonzalez ma alla fine decise di aspettare l'argentino. Virò su Andrea Belotti.