Cagni su Comuzzo: "Gli consiglierei di andare a giocare dove può crescere"

Oggi alle 18:21News
di Redazione FV

L’allenatore Luigi Cagni ha parlato a TMW Radio di Pietro Comuzzo e dell’interesse dell’Al-Hilal: “Gli consiglierei di andare a giocare dove può crescere, senza rovinarsi per prendere dei soldi che comunque guadagnerai in futuro, perdendosi in un campionato che non ti restituisce niente".