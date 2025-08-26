Ex obiettivi, il Parma al lavoro per Cutrone. Sky: "Non è la scelta definitiva"

Un ex viola può andare al Parma. Secondo quanto riporta Sky Sport i ducali starebbero spingendo per ingaggiare Patrick Cutrone, che al Como non ha spazio dopo l’arrivo di Morata. L’attaccante del Como non rappresenta ancora la scelta definitiva del club per l’attacco, ma la sua candidatura avanza. In lista rimane sempre anche l’attaccante della Fiorentina Lucas Beltrán.