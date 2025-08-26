Ex obiettivi, il Parma al lavoro per Cutrone. Sky: "Non è la scelta definitiva"
FirenzeViola.it
Un ex viola può andare al Parma. Secondo quanto riporta Sky Sport i ducali starebbero spingendo per ingaggiare Patrick Cutrone, che al Como non ha spazio dopo l’arrivo di Morata. L’attaccante del Como non rappresenta ancora la scelta definitiva del club per l’attacco, ma la sua candidatura avanza. In lista rimane sempre anche l’attaccante della Fiorentina Lucas Beltrán.
Pubblicità
News
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
Le più lette
Copertina
CalciomercatoRiflessioni Comuzzo: l'Al-Hilal pronto a offrire 35 milioni, la Fiorentina accetta. Decide lui
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com