Sky: "Parisi ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2029. Manca solo l'ufficialità"

Sky: "Parisi ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2029. Manca solo l'ufficialità"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:07Primo Piano
di Redazione FV

Fabiano Parisi a un passo dal rinnovo con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore campano ha già trovato l’accordo con la squadra viola fino al 2029, manca solo l’ufficialità. 