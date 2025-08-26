Zortea "dimentica" la Fiorentina: "Appena saputo del Bologna ho chiesto di trovare un accordo"

Nadir Zortea è stato presentato come nuovo esterno difensivo del Bologna. Su di lui è stata a lungo anche la Fiorentina ma il giocatore ha dichiarato di non aver pensato un attimo nell'accettare il trasferimento a Bologna appena si è palesato un interesse:

"È stato tutto molto rapido. Appena ho saputo dell'interesse del Bologna ho chiesto subito al mio agente di trovare un accordo. È stato molto semplice. Il Bologna è una delle migliori squadre in Italia negli ultimi due anni e avevo bisogno di innalzare il mio livello"